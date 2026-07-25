ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “ACCORDO CON VANNACCI ? LUI VOTA CONTRO CON LA SINISTRA”

“Noi ci stiamo preoccupando di quello che dobbiamo fare noi. Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via dal centrodestra. Oggi vota con la Schlein Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra”. Lo dice il vicepremier Antonio Tajani a a Grosseto, a margine del Congresso toscano di Fi, a chi gli chiede se Roberto Vannacci farà un accordo con il centrodestra.

“Non ci riescono perché noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete agli italiani, che è quello che ci interessa. Noi di Forza Italia non facciamo polemiche con nessuno, stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo paese. Cioè, abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati, a cominciare dalla detassazione delle tredicesimi, soprattutto quelle più basse”.