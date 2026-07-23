GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “SODDISFATTO PER FONDI REGIONE PER VIABILITA’ NOCERA SUPERIORE”

“Sono molto soddisfatto per il finanziamento di tre milioni ricevuto dal Comune di Nocera Superiore per la messa in sicurezza ed il riammagliamento della rete stradale nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania e a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e la Coesione ed esprimo un plauso al Presidente Roberto Fico per aver dato una risposta efficace ad un problema concreto del territorio:

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI).

“L’opera- ha aggiunto Fabbricatore – ha consentito di migliorare la rete viaria ed infrastrutturale e costituisce una base importante per sostenere lo sviluppo drl territorio e la crescita dell’intera area. Sono questi i temi ai quali, nel rispetto dei ruoli istituzionali, siamo pronti ad offrire il nostro contributo ed il nostro sostegno con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale dell’intera Regione” , ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.

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