NOCERA INFERIORE. APPROVATO PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE ZONA CENTRALE DELLA CITTA’

L’Amministrazione De Maio ha approvato il progetto di riqualificazione urbana di Piazza Guerritore, Via Barbarulo e Via Garibaldi, un intervento strategico destinato a ridisegnare uno degli assi più importanti del centro cittadino attraverso un investimento comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L’opera rappresenta una delle più significative trasformazioni urbanistiche degli ultimi decenni per la città e si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione e valorizzazione del centro storico promosso dall’Amministrazione comunale. Non si tratta di un semplice rifacimento delle superfici stradali, ma di un progetto organico che punta a restituire qualità, sicurezza, accessibilità e vivibilità degli spazi pubblici, rafforzandone il ruolo sociale, commerciale e culturale

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Con l’approvazione di questo progetto compiamo un passo fondamentale nel percorso di rigenerazione del centro cittadino – conclude il sindaco Paolo De Maio – Parliamo di un’opera che cambierà profondamente il volto della città, restituendo ai cittadini spazi pubblici più belli, sicuri, accessibili e vivibili. Piazza Guerritore tornerà ad essere un luogo di incontro e aggregazione, mentre Via Barbarulo e Via Garibaldi recupereranno la loro naturale vocazione di cuore pulsante della vita sociale e commerciale di Nocera Inferiore. È un investimento sul futuro della nostra comunità, sulla qualità della vita e sulla valorizzazione del nostro patrimonio urbano e culturale, a

partire dal Teatro Diana, simbolo identitario della città.