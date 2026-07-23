NAPOLI. NAPPI (LEGA): “ARRESTO PER VIOLENZA SESSUALE STAZIONE CENTRALE, ABBIAMO BISOGNO DI QUESTE RISORSE?”

«Un uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver violentato una minorenne all’interno della Stazione Centrale di Napoli. Sono queste le “risorse” di cui parla la sinistra, le stesse che nel silenzio e nell’immobilismo complice del Comune continuano a rendere sempre più invivibili, pericolosi e degradati interi quartieri della città? Un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo soggetto, che va immediatamente rimandato da dove è venuto». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.

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