IL COMUNE DI GIUGLIANO AD UN PASSO DAL SORPASSO SU SALERNO PER NUMERO DI ABITANTI

In palio c’è il ruolo di seconda città della Campania, alle spalle di Napoli, ovviamente. Ed al Comune di Giugliano, in Provincia di Napoli, mancano appena 7 residenti per superare Salerno ed effettuare uno storico sorpasso che, da un lato, fa registrare la crescita del centro partenopeo, dall’altro un costante declino anagrafico della città guidata dal Sindaco Vincenzo De Luca.
I numeri dicono che sono sempre meno i nati a Salerno ma anche le persone che scelgono il Comune capoluogo per viverci e per fissarvi la propria residenza. Una circostanza che, per la prima volta, toglierà al Comune di Salerno la pur importante posizione di secondo centro, per abitanti, dell’intera regione Campania.