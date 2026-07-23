IL PD PROVINCIALE DI SALERNO NOMINA I NUOVI COMMISSARI PER CAMPAGNA, CASTELLABATE ED ASCEA

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Arrivano le nomine del Pd della Provincia di Salerno per alcuni comuni dove, per ragioni diverse, c’erano stati momenti di criticità per i circoli del Partito Democratico. A Campagna, dove da poco è stata eletta Sindaco Adele Amoruso, il nuovo Commissario del Partito Democratico è Giovanni Guzzo, attuale Vice Presidente della Provincia di Salerno.

Commissari nominati anche per i Comuni di Ascea (Antonio Cerullo) e per il Comune di Castellabate dove il Commissario del Partito Democratico sarà Alfonsina Sevo.

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