IL PD PROVINCIALE DI SALERNO NOMINA I NUOVI COMMISSARI PER CAMPAGNA, CASTELLABATE ED ASCEA

Arrivano le nomine del Pd della Provincia di Salerno per alcuni comuni dove, per ragioni diverse, c’erano stati momenti di criticità per i circoli del Partito Democratico. A Campagna, dove da poco è stata eletta Sindaco Adele Amoruso, il nuovo Commissario del Partito Democratico è Giovanni Guzzo, attuale Vice Presidente della Provincia di Salerno.
Commissari nominati anche per i Comuni di Ascea (Antonio Cerullo) e per il Comune di Castellabate dove il Commissario del Partito Democratico sarà Alfonsina Sevo.