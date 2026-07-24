OSPEDALE DI AGROPOLI. INTERROGAZIONE A FICO DEI CONSIGLIERI DI FI CELANO E MINELLA

I consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella hanno presentato questa mattina un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, per chiedere chiarimenti sul futuro dell’Ospedale di Agropoli e sull’attuazione della programmazione regionale prevista dal D.M. 70/2015.

L’iniziativa segue una precedente interrogazione già presentata dal consigliere Celano e si è resa necessaria alla luce della recente proposta di modifica dell’Atto aziendale dell’ASL Salerno, che, secondo i consiglieri, continua a non recepire pienamente la programmazione regionale e a non garantire l’effettiva attivazione del Pronto Soccorso previsto per il presidio ospedaliero di Agropoli.

Nell’interrogazione si chiede alla Regione di indicare tempi certi per l’apertura del Pronto Soccorso, di spiegare le ragioni del mancato adeguamento organizzativo del presidio alle previsioni normative per gli ospedali situati in zone disagiate e di chiarire quali siano le scelte programmatiche per il futuro dell’ospedale. Celano e Minella sollecitano inoltre una riqualificazione del presidio come ospedale di base, ritenendola una risposta necessaria alle esigenze sanitarie di un vasto territorio che, soprattutto nei mesi estivi, registra una presenza di oltre 200 mila persone.

L’interrogazione nasce anche dalle sollecitazioni del Comitato civico “Obiettivo Ospedale di Agropoli” e punta a ottenere risposte concrete su un presidio ritenuto strategico per garantire il diritto alla salute dei cittadini del Cilento e del sud della provincia di Salerno.