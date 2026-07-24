PRIMARIE CENTRO SINISTRA. ENZO MARAIO (AVANTI PSI): “SE SI FARANNO, CI VUOLE CANDIDATURA RIFORMISTA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Se ci saranno le primarie, ci sia la più ampia offerta possibile di candidature. Sarebbe un segnale di forza e di vitalità democratica”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi.

“Accanto alle autorevoli candidature che si profilano sarebbe positivo – dice – ci fosse anche una personalità espressione della cultura civica, riformista ed europeista, del mondo dell’associazionismo. Non per contrapporre esperienze diverse, ma per rappresentare fino in fondo la ricchezza del centrosinistra e allargare la partecipazione. Le primarie sono più forti quando riescono a coinvolgere tutte le energie che condividono un progetto di cambiamento”.

“Una candidatura di questo profilo sarebbe un valore aggiunto, capace di arricchire il confronto e rafforzare una proposta di governo fondata sull’europeismo, sul riformismo e sui valori della Costituzione” conclude.

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