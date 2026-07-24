CAPACCIO PAESTUM. ROBERTO BRUSA E’ IL NUOVO COMMISSARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Parte una stagione commissariale per il Partito Democratico di Capaccio Paestum: il Segretario Regionale Giovanni Coscia, infatti, nell’ambito della riorganizzazione sul territorio del Pd, ha provveduto a nominare Roberto Brusa Commissario Cittadino del Pd.

La nomina è stata fatta in seguito alla richiesta di commissariamento da parte del segretario provinciale e sottoposta, in quella data, al vaglio della Commissione Regionale per il Congresso che ha dato parere positivo.
Solo successivamente (30 giorni di tempo) si è provveduto a chiedere la ratifica della nomina ed il voto alla Direzione Regionale

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