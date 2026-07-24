ROBERTO FICO: “OK AD ASSESTAMENTO IN COMMISSIONE. PRIMA SERVIVA PER DEBITI, ORA LIBERIAMO RISORSE”

Un provvedimento che trasforma il risanamento dei conti in più investimenti, più servizi e più opportunità per cittadini e territori.

Grazie a una oculata strategia di risanamento, siamo riusciti ad anticipare di 12 anni il rientro dal disavanzo accumulato negli anni, azzerandolo. E questo vuol dire più investimenti per il servizio idrico e la depurazione delle acque, per la tutela dell’ambiente, la difesa del suolo e il sostegno alla ricerca scientifica.