ROBERTO FICO: “OK AD ASSESTAMENTO IN COMMISSIONE. PRIMA SERVIVA PER DEBITI, ORA LIBERIAMO RISORSE”

“Per anni una parte delle risorse della Regione è servita a coprire i debiti del passato. Oggi possiamo liberare risorse che erano accantonate e investirle nei servizi e nei territori. È questo il senso dell’assestamento di bilancio e della relativa variazione, approvati nei giorni scorsi dalla Giunta, che ho illustrato pochi minuti fa in Commissione.”
Lo scrive il Presidente della Regione Roberto Fico.
Un provvedimento che trasforma il risanamento dei conti in più investimenti, più servizi e più opportunità per cittadini e territori.
Grazie a una oculata strategia di risanamento, siamo riusciti ad anticipare di 12 anni il rientro dal disavanzo accumulato negli anni, azzerandolo. E questo vuol dire più investimenti per il servizio idrico e la depurazione delle acque, per la tutela dell’ambiente, la difesa del suolo e il sostegno alla ricerca scientifica.
La manovra prevede inoltre una misura molto importante per i cittadini: la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali. Una scelta che consentirà a tante famiglie e imprese di mettersi in regola senza il peso di sanzioni e interessi, con la possibilità di rateizzare il pagamento, favorendo al tempo stesso il recupero di risorse da parte della Regione.
Quando i conti sono in ordine, le risorse possono tornare a finanziare servizi, investimenti e opportunità per i cittadini. È questa la direzione che stiamo seguendo.