ROSTAN E GRIMALDI (LEGA): “ROTTAMAZIONE CARTELLE, FICO FA PROPAGANDA SU PROVVEDIMENTO GOVERNO CENTRO DESTRA”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Il presidente Fico si intesta meriti che non gli appartengono. La possibilità di rottamare le cartelle esattoriali non è una trovata della Giunta regionale, ma una misura resa possibile dalle scelte del Governo nazionale. Presentarla come un risultato del proprio ‘risanamento’ è quantomeno fuorviante nei confronti dei cittadini campani”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di presidenza, e Massimo Grimaldi, capogruppo della Lega.

“Mentre il presidente si dedica agli annunci social – proseguono i due esponenti del Carroccio – la Regione Campania resta ferma su dossier fondamentali per i territori: sanità, trasporti, depurazione, infrastrutture. Fico racconta di ‘più investimenti’, ma i cittadini campani continuano ad aspettare risposte concrete su liste d’attesa, viabilità e servizi essenziali. Non basta un post per governare una regione di quasi sei milioni di abitanti”.

“Il vero tema – aggiungono Rostan e Grimaldi – è che questa Giunta si limita a rincorrere la comunicazione, mentre l’azione amministrativa langue. Chiediamo a Fico di smetterla di attribuirsi meriti altrui e di riferire in Consiglio regionale con dati puntuali su tempi e modalità con cui queste presunte ‘opportunità’ arriveranno davvero ai cittadini e ai territori, a partire dalle aree interne troppo spesso dimenticate”.

“La Lega continuerà a vigilare e a pretendere trasparenza: la Campania non ha bisogno di ulteriori slogan, ma di un governo regionale che si svegli e lavori”, concludono i due esponenti leghisti.

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