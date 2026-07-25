ROSTAN E GRIMALDI (LEGA): “ROTTAMAZIONE CARTELLE, FICO FA PROPAGANDA SU PROVVEDIMENTO GOVERNO CENTRO DESTRA”

“Il presidente Fico si intesta meriti che non gli appartengono. La possibilità di rottamare le cartelle esattoriali non è una trovata della Giunta regionale, ma una misura resa possibile dalle scelte del Governo nazionale. Presentarla come un risultato del proprio ‘risanamento’ è quantomeno fuorviante nei confronti dei cittadini campani”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di presidenza, e Massimo Grimaldi, capogruppo della Lega.

“Mentre il presidente si dedica agli annunci social – proseguono i due esponenti del Carroccio – la Regione Campania resta ferma su dossier fondamentali per i territori: sanità, trasporti, depurazione, infrastrutture. Fico racconta di ‘più investimenti’, ma i cittadini campani continuano ad aspettare risposte concrete su liste d’attesa, viabilità e servizi essenziali. Non basta un post per governare una regione di quasi sei milioni di abitanti”.

“Il vero tema – aggiungono Rostan e Grimaldi – è che questa Giunta si limita a rincorrere la comunicazione, mentre l’azione amministrativa langue. Chiediamo a Fico di smetterla di attribuirsi meriti altrui e di riferire in Consiglio regionale con dati puntuali su tempi e modalità con cui queste presunte ‘opportunità’ arriveranno davvero ai cittadini e ai territori, a partire dalle aree interne troppo spesso dimenticate”.

“La Lega continuerà a vigilare e a pretendere trasparenza: la Campania non ha bisogno di ulteriori slogan, ma di un governo regionale che si svegli e lavori”, concludono i due esponenti leghisti.