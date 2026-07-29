ROBERTO FICO: “OK AD ASSESTAMENTO BILANCIO, GRAZIE A CONSIGLIO E PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO”

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato (con 30 voti favorevoli e 14 contrari), il disegno di legge “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 e Variazione di Bilancio della Regione Campania”,

Il provvedimento è stato, dunque, approvato con il voto favorevole della maggioranza e con il voto contrario dell’opposizione, che ha, però, votato a favore della norma che introduce la definizione agevolata dei carichi regionali affidati alla riscossione, mentre, sulla stessa misura, si è astenuto il capogruppo di ‘A Testa Alta’, Gennaro Oliviero.