RAFFAELE AVETA (M5S): “NO AD UN NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI IN PROVINCIA DI CASERTA”

“Ho espresso una posizione netta durante la Conferenza dei servizi sul progetto previsto nella Cava Iuliano, a San Clemente: siamo contrari alla realizzazione di un nuovo impianto privato di trattamento dei rifiuti che risponde esclusivamente agli interessi economici dei proponenti e non alle esigenze del territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta.

“Le criticità emerse sono numerose e non superabili: la vicinanza alle abitazioni, alle scuole e al nuovo Policlinico universitario, il rischio legato alle polveri sottili, il traffico massiccio di mezzi pesanti, l’impatto sulla flora e sulla fauna e le opere di scavo previste in un’area già estremamente fragile”.

“San Clemente – prosegue Aveta – ha subito per anni le conseguenze delle attività estrattive. La provincia di Caserta è già satura dal punto di vista ambientale e impiantistico e ha pagato, anche con il sangue dei suoi cittadini, il prezzo dello sfruttamento e della depredazione del territorio”.

“Non siamo contrari agli impianti pubblici necessari a garantire il corretto funzionamento del ciclo dei rifiuti. Diciamo però no a nuovi impianti privati destinati a trattare materiali provenienti anche da altre regioni, trasformando la provincia di Caserta in una piattaforma nazionale per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti”.

“Nei prossimi giorni – conclude Aveta – depositeremo una proposta di legge per l’istituzione del Parco regionale dei Monti Tifatini, per tutelare, da ogni forma di speculazione, un patrimonio ambientale straordinario. No alle cave e ai nuovi impianti di rifiuti. Sì al Parco dei Monti Tifatini”.