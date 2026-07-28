NOCERA INFERIORE. AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO SU ACQUISTO LIBRI DI TESTO

L’amministrazione comunale informa che sono aperti i termini per la richiesta del contributo “Buono Libro” destinato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2026/2027, mentre per gli alunni delle scuole primarie resta attiva la consueta procedura delle cedole librarie.
Lo scrive il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 1° agosto all’8 settembre 2026, tramite SPID o CIE, utilizzando la piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune.
Possono accedere al beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 13.300 euro, secondo le modalità e i requisiti previsti dall’avviso pubblico.
Tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di presentazione dell’istanza sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito del Comune: