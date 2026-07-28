REGIONE CAMPANIA. CELANO (FI): “I CONSIGLIERI DELUCHIANI DI A TESTA ALTA VOTANO CONTRO LA ROTTAMAZIONE”

“I consiglieri regionali eletti nella lista “A Testa Alta” (quelli più vicini all’ex Governatore De Luca) in Commissione Bilancio hanno provato ad emendare il testo dell’assestamento di bilancio per eliminare la parte del provvedimento con cui la Regione Campania ha aderito alla rottamazione quinquies.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano.

“Sono i nemici delle famiglie e delle imprese” continua Celano, ” che, per qualche difficoltà temporanea, non sono riusciti a pagare I tributi regionali nei termini ed ora avranno la possibilità di rimettersi in regola pagando interamente l’importo e risparmiando sanzioni ed interessi. Il provvedimento è passato con i voti del Centro Destra per cui De Luca ed il suoi “discepoli” si mettano l’anima in pace…”