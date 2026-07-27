SONDAGGIO YOUTREND. VANNACCI CRESCE ANCORA, CENTRO DESTRA VINCENTE CON FN IN COALIZIONE

Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend sulle intenzioni di voto degli italiani, il partito Futuro Nazionale continua a crescere, raggiungendo l’8%. Se Roberto Vannacci dovesse allearsi con il Centro Destra, l’attuale maggioranza di Governo rivincerebbe le elezioni politiche.
Fratelli d’Italia resta in cima alla classifica, ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito Democratico di Schlein è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%). Il Movimento 5 Stelle è in calo, arretra all’11,5% (-0,5%).
Ma il dato più importante della rilevazione è proprio il boom di Futuro Nazionale, che con il suo bottino di consensi si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta.
Nell’area centrista Azione sale al 3,7% (+0,3%), Italia Viva scende al 2,1% (-0,4%) e +Europa sale all’1,9% (+0,6%). L’area degli indecisi e astenuti cresce sensibilmente al 38,0% (+4,5%): l’arretramento diffuso dei partiti maggiori si sposta soprattutto sul non voto.
La maggioranza di governo (Fdi, Fi, Lega, Nm) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra arriva al 47,6%. Il campo largo (Pd, M5s, Avs) invece si attesta complessivamente al 40,2%, in sostanziale parità con il blocco di governo.