SONDAGGIO YOUTREND. VANNACCI CRESCE ANCORA, CENTRO DESTRA VINCENTE CON FN IN COALIZIONE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend sulle intenzioni di voto degli italiani, il partito Futuro Nazionale continua a crescere, raggiungendo l’8%. Se Roberto Vannacci dovesse allearsi con il Centro Destra, l’attuale maggioranza di Governo rivincerebbe le elezioni politiche.

Fratelli d’Italia resta in cima alla classifica, ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito Democratico di Schlein è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%). Il Movimento 5 Stelle è in calo, arretra all’11,5% (-0,5%).

Ma il dato più importante della rilevazione è proprio il boom di Futuro Nazionale, che con il suo bottino di consensi si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta.

Nell’area centrista Azione sale al 3,7% (+0,3%), Italia Viva scende al 2,1% (-0,4%) e +Europa sale all’1,9% (+0,6%). L’area degli indecisi e astenuti cresce sensibilmente al 38,0% (+4,5%): l’arretramento diffuso dei partiti maggiori si sposta soprattutto sul non voto.

La maggioranza di governo (Fdi, Fi, Lega, Nm) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra arriva al 47,6%. Il campo largo (Pd, M5s, Avs) invece si attesta complessivamente al 40,2%, in sostanziale parità con il blocco di governo.

 

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