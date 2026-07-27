REGIONE CAMPANIA. IL PRESIDENTE FICO FRENA SU GRAZZANISE ED ANNUNCIA NUOVI INVESTIMENTI PER CAPODICHINO

I fondi della Regione Campania, destinati al miglioramento ed al potenziamento dei servizi aeroportuali, finiranno sullo scalo di Capodichino, bloccando la ipotesi di sviluppo dell’aeroporto di Grazzanise, in Provincia di Caserta. Le parole del Presidente della Regione Roberto Fico frenano gli entusiasmi di Terra di Lavoro, ma anche quelli dello scalo di Salerno Pontecagnano. I fondi, insomma, andranno per la stragrande maggioranza su Napoli, anche perchè l’interesse dell’attuale amministrazione regionale della Campania è quello di potenziare i collegamenti con la Cina e con il Giappone.