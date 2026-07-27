NOCERA INFERIORE. L’ORDINANZA DEL SINDACO DE MAIO: “STOP AI FIORI FRESCHI AL CIMITERO COMUNALE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Dal 1° al 31 agosto 2026 entrano in vigore alcune misure temporanee adottate dall’Amministrazione Comunale.

Divieto di introdurre, depositare e vendere fiori freschi . Saranno consentiti fiori artificiali, fiori secchi, piante in vaso e altri articoli commemorativi non deperibili.
Lo annuncia il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. 

Nuovo orario di apertura: tutti i giorni dalle 7.30 alle 13.30, con chiusura nelle ore pomeridiane.
 Il 15 agosto (Ferragosto) il Cimitero Comunale resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata.
Si invitano tutti i cittadini a collaborare, rispettando le disposizioni previste, per garantire il decoro di un luogo di raccoglimento e memoria.

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