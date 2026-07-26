A NAPOLI L’EVENTO DI FORZA ITALIA SUL RUOLO DELLE DONNE CON IL COORDINATORE ANTONIO TAJANI

Le testimonianze di donne che, con il loro impegno nelle istituzioni, nelle professioni e nella società civile, rappresentano un esempio di coraggio, responsabilità e dedizione al bene comune saranno al centro dell’iniziativa ‘La forza delle donne per far crescere la Campania-Storie di donne valorose’, promossa da Forza Italia e in programma lunedì 27 luglio, alle ore 17.30, al Grand Hotel Vesuvio di Napoli. Interverranno la segretaria nazionale di Azzurro Donna Catia Polidori, il responsabile nazionale degli Enti Locali di Forza Italia Maurizio Gasparri e il segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. A moderare l’incontro sarà il giornalista Paolo Del Debbio. L’evento offrirà uno spazio di confronto sul ruolo delle donne nella crescita della Campania attraverso esperienze di impegno, legalità e partecipazione. Nel corso della manifestazione sarà inoltre ricordata la figura di Nicola Rivelli, storico dirigente di Forza Italia in Campania, con un momento a lui dedicato.

Share on: WhatsApp