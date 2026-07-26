IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CELEBRA LA GIORNATA DELLE RADIO LIBERE

“Campania On Air – Giornata delle Radio Libere della Campania”: è l’iniziativa che si terrà martedì 28 luglio 2026 alle ore 10,30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, per celebrare la “Giornata celebrativa delle Radio libere: 28 luglio 1976″, istituita con Legge Regionale 10 agosto 2022, n.12, che, quest’anno, coincide con il cinquantesimo anniversario della sentenza della Corte Costituzionale, che liberalizzò l’etere e diede inizio alla stagione delle radio libere in Italia.

All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione “AdAstra” con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, parteciperanno il Presidente dell’assemblea legislativa campana, Massimiliano Manfredi, il Consigliere regionale Francesco Picarone, la Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Vincenza Amato, la Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, Carola Barbato, il Professore universitario delegato del Rettore per la Comunicazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Lello Savonardo, il Professore dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Luigi Caramiello.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati i Premi alle Radio Libere della Campania e sarà presentato il progetto del “Festival delle Radio Libere della Campania”.