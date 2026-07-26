VERSO LE POLITICHE. IL PRESIDENTE LA RUSSA: “IL FUTURO DI VANNACCI E’ SOLO NELLE SUE MANI”

“Roberto Vannacci era nel centrodestra, era il vicesegretario della Lega”, poi ha deciso di uscire e “in tutte le votazioni importanti in cui abbiamo visto all’opera il suo gruppetto di neodeputati ha votato volentieri insieme alla sinistra. Quindi finora non ci siamo neanche dovuti porre il problema: è nelle mani di Vannacci il suo presente e il suo futuro, quindi non credo ci saranno cambiamenti”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’Estate del principe a Viareggio.

Vannacci “ha detto che potrebbe entrare nel centrodestra ‘alle mie condizioni’. Mi ricorda il Partito liberale italiano che non era nel centrosinistra e noi di destra lo prendevamo in giro dicendo che la condizione che volevano i liberali è che la sinistra lo chiamasse. Questa era la condizione e lo stesso mi sembra per Vannacci. Ma non è un problema di condizioni. Quali condizioni? Che cambiamo e stiamo con la Russia e non più con l’Ucraina? Mi pare improbabile”, aggiunge La Russa.