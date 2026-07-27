VERTICE DELLE OPPOSIZIONI DI GOVERNO A PAESTUM CON SCHLEIN, FRATOIANNI E CASTELLONE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sarà un vero e proprio vertice delle opposizioni di Governo, quello in programma a Paestum, a partire dalle 17:00 di mercoledi’ 29 Luglio, nell’ambito di Revolution Camp, manifestazione che ogni anno si tiene nella località turistica della Provincia di Salerno. A confrontarsi con i giovani del Revolution Camp sui temi caldi della politica nazionale ci saranno la Segretaria Nazioanale del Partito Democratico Elly Schlein, il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone.

Il camp è anche un luogo di confronto e crescita, dove studenti di tutta Italia discutono di temi sociali, politici e culturali, contribuendo a costruire una comunità attiva e consapevole.

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