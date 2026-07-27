AL VIA, IN CONSIGLIO REGIONALE, LA TERZA EDIZIONE DI LEX START: L’INIZIATIVA VOLUTA DA ANDREA VOLPE (AVANTI PSI)

Al via la terza edizione di “Lex Start! La Legge Regionale scritta dai Giovani”.

L’iniziativa è stata presentata, stamani, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, dal suo ideatore, il consigliere regionale Andrea Volpe, e dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Hanno, inoltre, partecipato la Presidente della Commissione Regionale Istruzione,Cultura,Politiche Sociali, Bruna Fiola, i Consiglieri regionali Francesco Iovino ed Assunta Panico, oltre cento giovani provenienti dalle scuole superiori, dalle Università, dai Forum giovanili della regione,

“Lex Start nasce dalla volontà di creare un ponte concreto tra i giovani e le istituzioni e le prime due edizioni hanno confermato la grande attenzione dei giovani per i temi più importanti della nostra società e per l’attività legislativa tanto che una delle loro proposte è diventata Legge regionale della Campania – ha sottolineato il Consigliere Volpe – ; ora ripartiamo con una nuova annualità e con oltre cento giovani provenienti da realtà diverse della Campania, pronti a mettersi in gioco”.

“Lex Start fa parte di un ventaglio di iniziative che stiamo mettendo il campo per aprire il Palazzo, avvicinare i giovani ai processi legislativi e soprattutto per rendere questa Sede consiliare quanto più vicina ai cittadini e alle cittadine della Campania – ha sottolineato il Presidente Massimiliano Manfredi – che ha aggiunto: il Consiglio Regionale della Campania è la terza assemblea legislativa dell’Italia, dopo Camera e Senato, quindi ha un grande valore e prestigio. È importante farlo comprendere anche ai ragazzi, perché, per formare la classe dirigente del futuro, non c’è bisogno solo di scegliere volti nuovi e candidarli alle elezioni, ma soprattutto di avere giovani con un livello di competenza adeguato”.