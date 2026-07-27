LA COMMISSIONE REGIONALE BILANCIO APPROVA L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2026

La Commissione Regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal consigliere regionale del Pd, Corrado Matera, ha approvato il Disegno di legge “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 e Variazione di Bilancio della Regione Campania – Delibera di Giunta regionale n. 393 del 22 luglio 2026”.

Il Disegno di Legge, presentato dalla Giunta regionale su iniziativa del Presidente Roberto Fico, è stato approvato con il voto favorevole dei consiglieri della maggioranza, il voto contrario di quelli della minoranza e l’astensione del consigliere Gennaro Oliviero.

La Commissione Bilancio ha, inoltre, approvato all’unanimità la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 43 del 27 luglio 2026 relativa al “Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2026 – 2028. Assestamento e verifica degli equilibri”, ad iniziativa del Questore alle Finanze del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Porcelli.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione che, grazie al contributo di maggioranza e di opposizione, è stato improntato al rigore, alla qualità, allo spirito costruttivo e alla tempestività – ha sottolineato il Presidente Corrado Matera – che ha aggiunto: “il dato politico e finanziario più rilevante è il definitivo superamento del disavanzo riferito agli esercizi 2014 e 2015, raggiunto con dodici anni di anticipo rispetto alle scadenze originariamente previste. È il risultato di dieci anni di rigore, responsabilità e buona amministrazione guidata da Vincenzo De Luca, che collocano la manovra in una linea di continuità e di efficienza, nella quale le risorse recuperate vengono impiegate per rafforzare i servizi, sostenere gli investimenti e rispondere alle nuove esigenze delle comunità campane. In tale ottica, il Presidente Roberto Fico ha svolto un importante lavoro di ricognizione delle priorità e di definizione degli interventi”.

“Sono certo – ha concluso Matera – che l’ottimo lavoro svolto in Commissione proseguirà anche in Consiglio con l’obiettivo di approvare il Disegno di Legge nella seduta di mercoledì prossimo e, quindi, nel rispetto della scadenza del 31 luglio stabilita dalla normativa contabile e nell’interesse della piena operatività della Regione”.