AVELLINO. IL SINDACO PIZZA IN REGIONE DA FICO PER DISCUTERE DI STADIO E COLLEGAMENTI FERROVIARI

Un colloquio importante, che rafforza il dialogo istituzionale tra il Comune di Avellino e la Regione Campania, necessario per affrontare insieme alcune questioni strategiche per il futuro del capoluogo.”

Al centro dell’incontro, innanzitutto, il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Abbiamo rappresentato al presidente Fico la necessità di un intervento strutturale sull’impianto, un tema fondamentale per Avellino, sul quale continueremo a lavorare affinché questo intervento possa diventare concreto. Al riguardo il Comune di Avellino si impegnerà a redigere il progetto del nuovo stadio.

Abbiamo affrontato anche la ristrutturazione della piscina comunale per restituire alla città una struttura pienamente funzionale.

Altro tema centrale quello dei collegamenti ferroviari. Ci siamo aggiornati a settembre per un incontro con RFI, nel quale verificare la possibilità, nelle more del completamento dei lavori di elettrificazione delle linee verso Salerno e Benevento, di utilizzare treni ibridi per migliorare da subito il collegamento con Benevento e, attraverso questo nodo, con la rete ferroviaria nazionale.