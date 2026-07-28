RINNOVATO IL CONTRATTO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DEL SETTORE AGRICOLO

“È un accordo equilibrato che guarda al futuro del settore, valorizza le professionalità e offre risposte sia alle imprese che ai lavoratori”. È quanto dichiarano Confagricoltura Campania, Coldiretti Campania e Cia Campania insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Confederdia Campania, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil in occasione della sottoscrizione, avvenuta oggi presso la sede di Confagricoltura Campania, dell’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania.

L’intesa, con validità fino al 31 dicembre 2029 rappresenta “un importante risultato della contrattazione regionale e conferma l’impegno delle parti nel coniugare la valorizzazione del lavoro qualificato con la competitività delle imprese agricole”.

Tra le principali novità del rinnovo che interessano circa 1.800 quadri e impiegati agricoli delle aziende della Campania, figurano: un incremento dei minimi retributivi del 5,5%, a decorrere dal 1° luglio 2026, nuove misure per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro – con particolare attenzione alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario e all’assistenza ai familiari con disabilità – e un rafforzamento della formazione continua e dell’aggiornamento professionale.

Per le organizzazioni “il rinnovo conferma il ruolo centrale della contrattazione territoriale nel costruire relazioni industriali moderne e nel sostenere lo sviluppo di un’agricoltura sempre più competitiva, innovativa e attenta alle persone”.