REGIONE CAMPANIA. GENNARO SANGIULIANO (FDI): “CONSIGLIERI A TESTA ALTA CONTRO ROTTAMAZIONE CARTELLE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Prime crepe della maggioranza in commissione bilancio dove i deluchiani di ‘A Testa Alta’ hanno proposto un pacchetto di emendamenti tesi ad impedire la rottamazione delle cartelle esattoriali su tasse regionali”. Lo stigmatizza il capo dell’Opposizione presso la Regione Campania Gennaro Sangiuliano, che aggiunge: “Noi abbiamo votato a favore della rottamazione coerentemente a una nostra posizione nazionale e per alleggerire la posizione di famiglie e imprese. Siamo per un fisco leggero e non invasivo. Del resto, come avevamo detto, portiamo avanti una opposizione responsabile pronti a sostenere provvedimenti a favore dei cittadini della Campania”.

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