A SARNO MERCOLEDI’ 29 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GENNARO SANGIULIANO “IL SULTANO”

Mercoledì 29 luglio, alle ore 19.00, presso la Sala Conferenze di Villa Lanzara a Sarno, si terrà la presentazione del libro “Il Sultano. La vita di Recep Tayyip Erdoğan”, ultima opera dell’On. Gennaro Sangiuliano, giornalista e saggista.

L’iniziativa è promossa da Fratelli d’Italia Sarno, in collaborazione con IDEA – Identità e Azione, realtà che nasce con l’obiettivo di promuovere sul territorio momenti di approfondimento culturale e di confronto pubblico, attraverso incontri dedicati ai temi della storia, della politica, dell’attualità e dell’identità nazionale.

L’appuntamento rappresenta il primo evento di un percorso che intende riportare al centro del dibattito cittadino il valore della cultura quale strumento di crescita civile e partecipazione.

Ad introdurre l’incontro sarà l’Avv. Manlio Torquato, già Sindaco di Nocera Inferiore.

Porteranno i saluti istituzionali l’On. Giuseppe Fabbricatore, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, e l’On. Sebastiano Odierna, Consigliere Regionale della Campania e Capogruppo della Lista Cirielli – ECR.

A moderare l’incontro e ad intervistare l’autore sarà Michele Aito, socio di Renovatio Imperii.

Attraverso il volume, Gennaro Sangiuliano ripercorre la vicenda umana e politica di Recep Tayyip Erdoğan, offrendo un’analisi approfondita dell’ascesa del leader turco e del ruolo sempre più centrale assunto dalla Turchia nello scenario internazionale. Un tema di grande attualità, che consentirà di sviluppare una riflessione più ampia sulle dinamiche geopolitiche contemporanee e sulle sfide che interessano l’Europa e il Mediterraneo.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si rivolge a quanti desiderano approfondire temi di politica internazionale e attualità attraverso il confronto diretto con l’autore.

Fratelli d’Italia Sarno e IDEA – Identità e Azione invitano cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni a partecipare a quella che vuole essere la prima di una serie di iniziative culturali dedicate al territorio, nella convinzione che il confronto delle idee rappresenti uno degli strumenti più importanti per rafforzare la partecipazione democratica e la consapevolezza civica.