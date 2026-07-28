CAVA DE’ TIRRENI. IL 30 LUGLIO IL CONSIGLIO COMUNALE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE CARTELLE

Anche il Comune di Cava de’ Tirreni ha deciso di aderire alla rottamazione delle cartelle per i tributi comunali. L’ultimo passaggio è previsto per il 30 Luglio, all’interno del Consiglio Comunale.
Giovedì 30 luglio alle ore 17,30, nell’aula consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, si terrà il Consiglio comunale.
All’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione degli aggiornamenti al programma triennale dei Lavori Pubblici; l’approvazione del Piano Tariffario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2026 e l’adesione alla Rottamazione Quinquies.