GIANFRANCO ROTONDI (DC): “REGIONE STRALCIA PROGETTO VALLE UFITA, INTERVENGA IL GOVERNO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Apprendo da fonti di stampa che la Regione Campania avrebbe stralciato l’investimento sul polo logistico valle Ufita, che fu frutto di una costruttiva collaborazione tra il governo e la giunta De Luca. La ragione sarebbe la mancata predisposizione del progetto da parte di Rfi. Spero che si tratti di una notizia inesatta, e che la Regione la smentisca in giornata. In ogni caso oggi informerò il ministro Salvini, a cui chiederò un tavolo urgente sul polo logistico, con la partecipazione di governo, regione e Ferrovie. Anche a ferragosto, a questo punto”. Così Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d’Italia, interviene nella polemica sullo stralcio dei fondi per la realizzazione del polo logistico in Valle Ufita.

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