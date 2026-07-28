POLITICHE 2027. AD AVELLINO PER FORZA ITALIA CI SONO I NOMI DI ANGELO D’AGOSTINO ED ANTONIA RUGGIERO

Forza Italia, in vista della prossima scadenza elettorale delle Politiche 2027, in attesa di conoscere i dettagli della nuova Legge Elettorale, inizia ad individuare i nomi sui quali puntare, in Campania, per affrontare l’appuntamento con le urne. In Provincia di Avellino, a quanto si apprende, i nomi dai quali si partirà sono quello dell’attuale Coordinatore Provinciale di FI Angelo Antonio D’Agostino, forte di un rapporto molto stretto con Antonio Tajani e Fulvio Martusciello, imprenditore e Presidente dell’Avellino Calcio, reduce, negli ultimi anni, a cominciare dalle Regionali 2025, da ottimi risultati elettorali. Insieme al nome di D’Agostino, sempre in Provincia di Avellino, circola anche il nome di una donna.

Si tratta di Antonia Ruggiero già consigliere regionale, che sarebbe già stata indicata come nome al femminile da inserire nella lista per la Camera dei Deputati.