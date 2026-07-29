LEGGE ELETTORALE. ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “PRIMA DI EMENDAMENTO SU PREFERENZE, CONFRONTO CON TUTTI ALLEATI DI CENTRO DESTRA”

”Noi vogliamo che prima del deposito di un eventuale emendamento” sulle preferenze ”ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l’obiettivo di trovare un accordo perchè noi abbiamo delle cose da proporre per modificare la legge senza poi dover fare l’accordo in Aula. Prima della presentazione dell’emendamento e dei nostri abbiamo già chiesto una riunione che ci sarà la prossima settimana così da poter aver un accordo del centrodestra unito e coeso”. Lo ha detto il leader di Fi Antonio Tajani parlando alla Camera.

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