NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “GARANTIAMO TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE PER NOSTRI STUDENTI”

Il Comune di Nocera Inferiore informa le famiglie che dal 1° agosto al 7 settembre 2026 saranno aperte le iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SiMeal, accessibile dal sito istituzionale del Comune, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Refezione scolastica

Il servizio è rivolto agli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Nocera Inferiore che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia e primarie cittadine.

Per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista:

– una quota di iscrizione annuale di 15 euro;

– una cauzione di 30 euro, che sarà utilizzata esclusivamente nei casi previsti dal regolamento e potrà essere trasferita all’anno successivo o restituita al termine del servizio;

– una compartecipazione al costo del servizio determinata in base all’ISEE del nucleo familiare.

Sono confermate le agevolazioni tariffarie in funzione della situazione economica, la riduzione del 20% per il secondo figlio e successivi iscritti al servizio e l’esenzione dalla quota di compartecipazione, nei casi previsti, per gli alunni con disabilità in condizioni di gravità certificata.

Trasporto scolastico

Per il quinto anno consecutivo il Comune garantirà il servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni residenti o domiciliati che frequentano le scuole primarie cittadine.

Il servizio sarà effettuato con scuolabus comunali dotati di autista e accompagnatore, con partenza dall’abitazione o dai punti di raccolta individuati fino agli istituti scolastici.

Anche per il trasporto scolastico le tariffe saranno determinate in base all’ISEE, con quote mensili comprese tra l’esenzione totale e un massimo di 20 euro.

Modalità di presentazione

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 7 settembre 2026 attraverso la piattaforma SiMeal disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Per entrambe le procedure sarà necessario autenticarsi mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’Amministrazione comunale invita le famiglie interessate a provvedere con anticipo alla presentazione delle domande, così da consentire la regolare organizzazione dei servizi in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“Anche quest’anno confermiamo due servizi fondamentali per le famiglie e per il diritto allo studio dei nostri studenti. – dichiara il sindaco Paolo De Maio – Refezione e trasporto scolastico rappresentano un sostegno concreto alla quotidianità delle famiglie e contribuiscono a garantire pari opportunità di accesso alla scuola. Invitiamo tutti gli interessati a presentare la domanda entro i termini previsti, utilizzando la piattaforma online predisposta dal Comune.”