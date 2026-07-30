COMUNE DI PELLEZZANO. ASSESTAMENTO DI BILANCIO APPROVATO, TARIFFE TARI INVARIATE RISPETTO AL 2025

Il Consiglio comunale di Pellezzano ha approvato importanti misure per la gestione finanziaria dell’Ente. Al centro della seduta la rottamazione quinquies e la definizione agevolata dei tributi comunali, strumenti che permettono ai cittadini di regolarizzare la propria posizione fiscale senza sanzioni e interessi, e al Comune di recuperare crediti migliorando gli equilibri di bilancio.
Le tariffe TARI 2026 restano invariate rispetto al 2025, con agevolazioni confermate e pagamenti disponibili tramite PagoPA.
Via libera agli indirizzi per accelerare la riscossione delle entrate, liberando oltre 121 mila euro da destinare ai servizi alla comunità.
Per la prima volta la seduta è stata trasmessa in diretta Facebook, rendendo il Consiglio, come evidenziato dal sindaco Morra, una vera “casa di vetro” e ampliando la partecipazione dei cittadini.