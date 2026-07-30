COMUNE DI ANGRI. L’ASSESSORE ALLA CULTURA GINA FUSCO: “UN CARTELLONE ESTIVO CHE PARLA AL CUORE DELLA CITTA'”

Alza il sipario la rassegna “Angricultura 2026 – Un’estate da vivere”, il cartellone di eventi promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Angri. La splendida cornice del Castello Doria ospiterà a partire da fine luglio un ricco programma di appuntamenti culturali, musicali e scientifici di grande spessore, pensati per animare le sere estive della cittadinanza e dei visitatori.

Di seguito i primi quattro eventi in calendario, tutti con ingresso libero fino ad esaurimento posti e con inizio alle ore 21:00:

Venerdì 31 Luglio – Gianfranco Gallo in “CAPTIVO” : Uno spettacolo intenso di teatro-canzone che attraversa i confini dell’anima. Sul palco, ad accompagnare l’attore, ci saranno Antonio Maiello (chitarra), Luigi Esposito (fisarmonica), Michele Visconte (basso e violino) ed Emiliano Barrella (batteria).

: Uno spettacolo intenso di teatro-canzone che attraversa i confini dell’anima. Sul palco, ad accompagnare l’attore, ci saranno Antonio Maiello (chitarra), Luigi Esposito (fisarmonica), Michele Visconte (basso e violino) ed Emiliano Barrella (batteria). Domenica 2 Agosto – Quartetto Malinconico in “Racconto per Canzoni” : Un emozionante omaggio a Fabrizio De André che vedrà la partecipazione dello scrittore Diego De Silva (voce narrante, canto e chitarra), affiancato da Aldo Vigorito (contrabbasso), Stefano Giuliano (sax) e Matteo Saggese (pianoforte).

: Un emozionante omaggio a Fabrizio De André che vedrà la partecipazione dello scrittore Diego De Silva (voce narrante, canto e chitarra), affiancato da Aldo Vigorito (contrabbasso), Stefano Giuliano (sax) e Matteo Saggese (pianoforte). Giovedì 08 Agosto – Giancarlo Giannini in “Mi Manda Giancarlo” : Serata evento con il celebre attore italiano, che si racconterà in un dialogo con il critico cinematografico e direttore del Procida Film Festival, Francesco Della Calce. Il talk sarà impreziosito dalle musiche del Maestro Marco Zurzolo.

: Serata evento con il celebre attore italiano, che si racconterà in un dialogo con il critico cinematografico e direttore del Procida Film Festival, Francesco Della Calce. Il talk sarà impreziosito dalle musiche del Maestro Marco Zurzolo. Venerdì 9 Agosto – “Notte di San Lorenzo: Le stelle dalla Torre”: Una serata speciale dedicata all’osservazione astronomica con telescopi professionali e divulgatori scientifici. L’evento, che prevede anche visite guidate alla Torre del Castello Doria, è realizzato in collaborazione con la Pro Loco Angri e il CANA (Centro Astronomico Neil Armstrong).

La dichiarazione dell’Assessore alla Cultura, Gina Fusco:

“Vogliamo che questa estate ad Angri sia un’esperienza densa di emozioni da vivere e condividere. Per questo abbiamo immaginato un cartellone che parla direttamente al cuore, portando nel nostro meraviglioso Castello Doria artisti straordinari, grandi storie e la magia delle stelle cadenti. L’auspicio è che la nostra comunità si ritrovi nelle sere d’estate, circondata dalla bellezza della musica e del teatro, e che Angri torni ad attrarre visitatori. Spero che questi primi quattro appuntamenti siano per tutti un’occasione per emozionarsi insieme e riscoprire l’orgoglio per la nostra città. Vi aspettiamo”.