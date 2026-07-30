GIOVANNI GUZZO A BARONISSI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU ALDO MORO DI TINO IANNUZZI

E’ stata un’occasione preziosa per riflettere sul pensiero e sulla lezione di uno dei più grandi statisti della storia repubblicana italiana.

La figura di Aldo Moro, infatti, continua a parlare al presente, ricordandoci che la politica più alta è quella che sa ascoltare, costruire dialogo e ricercare, con pazienza e responsabilità, soluzioni condivise.”

Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.