GIOVANNI GUZZO A BARONISSI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU ALDO MORO DI TINO IANNUZZI

E’ stata un’occasione preziosa per riflettere sul pensiero e sulla lezione di uno dei più grandi statisti della storia repubblicana italiana.
La figura di Aldo Moro, infatti, continua a parlare al presente, ricordandoci che la politica più alta è quella che sa ascoltare, costruire dialogo e ricercare, con pazienza e responsabilità, soluzioni condivise.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
In un tempo spesso segnato da contrapposizioni e semplificazioni, riscoprire il suo metodo significa riaffermare il valore delle istituzioni, del confronto e della capacità di tenere insieme sensibilità diverse nell’interesse del Paese.
Un sentito ringraziamento agli organizzatori, agli autori e ai relatori per aver promosso un momento di approfondimento culturale e civile che ci ricorda come la memoria non sia esercizio del passato, ma uno strumento per costruire il futuro.