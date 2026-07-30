A NAPOLI “CANTIERI DEL FUTURO”, L’INIZIATIVA DI OFFICINA DELLE IDEE PER LA CLASSE DIRIGENTE DEL DOMANI

Si è svolto presso il Circolo Rari Nantes di Napoli l’appuntamento con “Cantieri del Futuro”, il formatpromosso dall’Associazione Officina delle Idee, nato per favorire il confronto tra l’attuale e la futura classedirigente, creando uno spazio di dialogo tra istituzioni, professionisti, imprese e giovani.L’evento ha registrato una grande partecipazione e ha visto protagonisti numerosi ragazzi, confermando ilforte interesse delle nuove generazioni verso i temi della formazione, della partecipazione e dell’impegnocivico.Tra gli ospiti istituzionali sono intervenuti il Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli e il Presidentedel Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, che hanno condiviso riflessioni e prospettive sul ruolo deigiovani nello sviluppo della Campania e del Paese, offrendo un’importante testimonianza del valore delconfronto istituzionale.«Con Cantieri del Futuro vogliamo creare un laboratorio permanente di idee, in cui esperienza einnovazione possano dialogare per formare una nuova classe dirigente competente, responsabile e prontaad affrontare le sfide del domani», dichiarano gli organizzatori di Officina delle Idee.Dopo il successo delle tappe di Roma, Milano e Abruzzo, anche Napoli conferma la crescita e la forza delprogetto “Cantieri del Futuro”. Un risultato che rafforza la missione di Officina delle Idee: creare occasionidi confronto tra generazioni diverse e contribuire alla formazione della classe dirigente del futuro,mettendo al centro il talento, il merito e la partecipazione dei giovani

Share on: WhatsApp