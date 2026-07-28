SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO NOMINATO NELL’ESECUTIVO REGIONALE DI ANCI CAMPANIA

Accetto con profondo orgoglio, senso di responsabilità e grande entusiasmo la nomina a componente del Comitato Esecutivo di ANCI Campania, unitamente al conferimento della delega alle “Politiche Comunitarie e Internazionali”.

Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Si tratta di un incarico prestigioso e strategico che mi vedrà impegnata in prima linea per:

Promuovere il ruolo dei nostri Comuni campani nel contesto europeo e internazionale;

Intercettare e valorizzare le opportunità di finanziamento e progettazione UE;

Creare reti territoriali, scambio di buone pratiche e attrarre risorse concrete per le nostre comunità.

Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Presidente di ANCI Campania, dott. Francesco Morra, per la fiducia riposta in me nell’assegnarmi questa importante responsabilità.

Un grazie di cuore va alla Lega per aver proposto e sostenuto la mia designazione, in particolare al Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi e al Responsabile Enti Locali Luigi Barone per la costante vicinanza, il supporto ed il lavoro di squadra che svolgiamo quotidianamente sui territori.

Lavorerò con la massima dedizione, spirito di servizio e determinazione al fianco di tutti i Sindaci e gli Amministratori locali della nostra regione per dare voce, centralità e prospettive di sviluppo alla Campania!