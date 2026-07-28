SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO NOMINATO NELL’ESECUTIVO REGIONALE DI ANCI CAMPANIA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Accetto con profondo orgoglio, senso di responsabilità e grande entusiasmo la nomina a componente del Comitato Esecutivo di ANCI Campania, unitamente al conferimento della delega alle “Politiche Comunitarie e Internazionali”.

Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.
Si tratta di un incarico prestigioso e strategico che mi vedrà impegnata in prima linea per:
Promuovere il ruolo dei nostri Comuni campani nel contesto europeo e internazionale;
Intercettare e valorizzare le opportunità di finanziamento e progettazione UE;

Creare reti territoriali, scambio di buone pratiche e attrarre risorse concrete per le nostre comunità.
Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Presidente di ANCI Campania, dott. Francesco Morra, per la fiducia riposta in me nell’assegnarmi questa importante responsabilità.
Un grazie di cuore va alla Lega per aver proposto e sostenuto la mia designazione, in particolare al Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi e al Responsabile Enti Locali Luigi Barone per la costante vicinanza, il supporto ed il lavoro di squadra che svolgiamo quotidianamente sui territori.
Lavorerò con la massima dedizione, spirito di servizio e determinazione al fianco di tutti i Sindaci e gli Amministratori locali della nostra regione per dare voce, centralità e prospettive di sviluppo alla Campania!

Related Posts

Luglio 28, 2026

OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI PRESENTA L’EDIZIONE 2026 DI CALICI IN BORGO

Luglio 28, 2026

CAVA DE’ TIRRENI. IL 30 LUGLIO IL CONSIGLIO COMUNALE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE CARTELLE

Luglio 27, 2026

COMUNE DI PELLEZZANO. AL VIA I LAVORI PER UN NUOVO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE