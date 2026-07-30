SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “NUOVA DENUNCIA PER SCARICHI ILLEGALI A FOSSO IMPERATORE”

Il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese annuncia, insieme al consigliere delegato all’ambiente Pietro Vastola, di aver provveduto a depositare, presso gli uffici della Procura di Nocera Inferiore, l’ennesima denuncia per gli sversamenti illegali nella zona di Fosso Imperatore.
Oggi, in qualità di Consigliere Comunale Delegato all’Ambiente e congiuntamente al Sindaco, scrive Pietro Vastola, abbiamo presentato formale denuncia-querela contro ignoti in relazione ai reati ambientali accertati lungo il Fosso Imperatore.
Il rispetto dell’ambiente e la tutela della salute pubblica non sono negoziabili!!!
Chi deturpa il nostro territorio dovrà rispondere delle proprie azioni.
Continueremo con rigore nell’attività di controllo, monitoraggio e segnalazione per garantire un ambiente sicuro e vivibile per la comunità di San Valentino Torio!!!!