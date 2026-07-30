CORRADO MATERA (PD): “DOPO OK AD ASSESTAMENTO, PIU’ RISORSE PER I TERRITORI DELLA CAMPANIA”

La Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania ha approvato nella seduta del 29 luglio il disegno di legge di assestamento e variazione del bilancio regionale, che proseguirà ora il proprio iter istituzionale in Aula. “L’assestamento di bilancio -commenta Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio e consigliere regionale del Partito Democratico- rappresenta una manovra che persegue tre obiettivi fondamentali: salvaguardare gli equilibri finanziari, destinare le risorse liberate agli investimenti strategici e rafforzare il sostegno ai territori attraverso gli interventi proposti dall’Assemblea. È la dimostrazione concreta che il rigore nella gestione dei conti non è un fine, ma lo strumento per ampliare la capacità di investimento della Regione e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle comunità”.

Il definitivo superamento del disavanzo relativo agli esercizi 2014 e 2015 rappresenta il risultato del percorso di risanamento dei conti regionali portato avanti nell’ultimo decennio sotto la guida del presidente Vincenzo De Luca. Un percorso che ha consentito alla Regione di raggiungere l’equilibrio finanziario con dodici anni di anticipo rispetto alle scadenze originariamente previste, liberando nuove risorse da destinare allo sviluppo della Campania. Su queste basi è stata costruita la prima manovra di assestamento della nuova legislatura, attraverso una puntuale ricognizione delle risorse disponibili promossa dal presidente Roberto Fico, che ha consentito di valorizzare i margini finanziari recuperati e di destinarli agli interventi previsti dalla manovra.

“Le risorse liberate -spiega il presidente della Commissione Bilancio- saranno destinate a settori strategici quali innovazione produttiva, infrastrutture idriche e ambientali, mobilità, agricoltura, sanità, digitalizzazione dei servizi e sostegno alla competitività del sistema regionale. La manovra introduce inoltre la definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta rottamazione quinquies, offrendo a cittadini e imprese una possibilità ordinata e sostenibile di regolarizzazione. Particolare attenzione viene riservata anche all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, evitando che l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco ricada sui passeggeri e contribuendo così a rafforzare la competitività dello scalo e le sue ricadute sull’economia turistica e territoriale”.

Accanto alle principali scelte di programmazione, la manovra valorizza anche il ruolo del Consiglio regionale, destinando 4,8 milioni di euro a interventi proposti dai consiglieri nei settori della cultura, del turismo, dello sport, delle politiche sociali, dell’istruzione e della riqualificazione degli spazi pubblici. “È la dimostrazione -evidenzia Matera- della capacità dell’Assemblea di tradurre le esigenze raccolte quotidianamente nei territori in interventi concreti, inserendole in un quadro finanziario unitario, trasparente e coerente con le priorità di sviluppo della Campania. Con questa manovra confermiamo che una gestione seria e responsabile dei conti pubblici non rappresenta un obiettivo fine a sé stesso, ma lo strumento per creare nuove opportunità, sostenere gli investimenti, rafforzare i servizi e dare risposte concrete ai cittadini e ai territori. È questa la direzione che continueremo a seguire -conclude il presidente della Commissione Bilancio- trasformando l’equilibrio dei conti in valore concreto per le comunità della Campania”.