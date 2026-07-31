COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IMPORTANTI PROVVEDIMENTI PER CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA

Si è svolta la seduta del Consiglio comunale, nel corso della quale sono stati approvati importanti provvedimenti che consentono all’Ente di assicurare continuità all’azione amministrativa e di rispettare scadenze inderogabili previste dalla normativa.

Tra i punti all’ordine del giorno figuravano gli aggiornamenti al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, che è stato modificato per inserire interventi significativi sugli edifici scolastici del territorio, l’approvazione del Piano Tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2026 e l’adesione alla Rottamazione Quinquies che consentirà ai cittadini e ai contribuenti che hanno cartelle esattoriali pendenti di regolarizzare la propria posizione debitoria, beneficiando della possibilità di definire i propri debiti senza il pagamento degli oneri accessori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’approvazione di questi atti consente al Comune di proseguire con regolarità il proprio percorso amministrativo, garantendo la continuità delle attività e il rispetto degli adempimenti previsti, nell’interesse della comunità.

Dispiace rilevare che, proprio in occasione della discussione di provvedimenti così importanti e caratterizzati da scadenze non rinviabili, il gruppo di minoranza abbia scelto di abbandonare l’aula. Una decisione che l’Amministrazione non condivide, soprattutto quando sono in esame atti fondamentali per il buon funzionamento dell’Ente.

L’Amministrazione comunale continuerà a operare con senso di responsabilità, privilegiando gli impegni assunti nei confronti dei cittadini, nella convinzione che l’interesse della comunità debba prevalere su ogni altra considerazione.