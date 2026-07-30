COMUNE DI SALERNO. COMMISSIONI CONSILIARI, PER LE PRESIDENZE TUTTO RINVIATO A SETTEMBRE

E’ tutto rinviato a Settembre. Le Presidenze delle Commissioni Consiliari del Comune di Salerno saranno decise solo dopo la pausa estiva. A Palazzo di Città, nella stanza del Sindaco De Luca in modo particolare, non c’è alcuna fretta di stringere sulla composizione degli organismi consiliari per i quali, in tanti, tra i consiglieri comunali di maggioranza, attendono di avere una occasione di visibilità all’interno dell’amministrazione comunale. Di certo c’è che la Commissione Trasparenza andrà al Centro Destra, con la Presidenza affidata al candidato sindaco di tutta la coalizione Gherardo Maria Marenghi. Per tutte le altre decisioni, le trattative sono ancora in alto mare e non vedranno una soluzione concreta se non a fine agosto.

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