ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “BENE PROGETTO BICI ELETTRICHE SU 11 COMUNI PROVINCIA DI AVELLINO”

Redazione Agenda PoliticaEconomia
“Ho avuto il piacere di partecipare, in qualità di Presidente FSSU, alla cerimonia di consegna di auto e bike elettriche.
Un progetto che ha coinvolto 11 Comuni della Provincia di Avellino che hanno deciso, con il Comune di Chiusano San Domenico capofila, di superare i confini del singolo territorio e di lavorare come un unico territorio.”
Lo scrive Rossella Sessa, Presidente della società Sistemi Urbani. 

E’ questa, secondo me, la prima forza dell’iniziativa, aver compreso che la transizione ecologica e ambientale non può essere affrontata in modo frammentato ma richiede collaborazione, condivisione delle competenze e una visione d’insieme.
È con progetti come questo che la programmazione si traduce in uno strumento a disposizione delle Amministrazioni; un momento in cui un investimento pubblico diventa visibile ed utilizzabile.

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