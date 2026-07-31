ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “BENE PROGETTO BICI ELETTRICHE SU 11 COMUNI PROVINCIA DI AVELLINO”

Un progetto che ha coinvolto 11 Comuni della Provincia di Avellino che hanno deciso, con il Comune di Chiusano San Domenico capofila, di superare i confini del singolo territorio e di lavorare come un unico territorio.”
Lo scrive Rossella Sessa, Presidente della società Sistemi Urbani.
E’ questa, secondo me, la prima forza dell’iniziativa, aver compreso che la transizione ecologica e ambientale non può essere affrontata in modo frammentato ma richiede collaborazione, condivisione delle competenze e una visione d’insieme.
È con progetti come questo che la programmazione si traduce in uno strumento a disposizione delle Amministrazioni; un momento in cui un investimento pubblico diventa visibile ed utilizzabile.