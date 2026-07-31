ANCI CAMPANIA: ACCORDO PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI COMUNI

ANCI Campania, FIABA ETS (Fondazione Italiana Abbattimento Barriere Architettoniche) e il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania hanno sottoscritto, presso la sede di ANCI Campania a Napoli, un protocollo d’intesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali e per la promozione dell’accessibilità negli spazi pubblici e privati aperti al pubblico. A firmare l’accordo sono stati Francesco Morra, presidente di ANCI Campania, Stefano Maiandi, presidente di FIABA ETS, e l’avvocato Paolo Colombo, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania.

Il protocollo prevede un piano condiviso di monitoraggio delle azioni intraprese dai Comuni campani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il sostegno alla redazione dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e l’attivazione di percorsi per intercettare finanziamenti e opportunità da destinare all’accessibilità. Tra gli obiettivi anche la promozione della cultura dell’inclusione attraverso manifestazioni, incontri di studio e attività formative rivolte alle figure tecnico-amministrative dei Comuni, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’accessibilità dei territori costieri e fluviali della regione.

“Un protocollo importante, che conferma l’impegno di ANCI Campania sul tema delle disabilità , al fianco dei Comuni della Campania . Vogliamo che le aree fruibili diventino un bene comune, e che gli spazi delle nostre città siano sempre più inclusivi e accessibili per tutti i cittadini ” – dichiara Francesco Morra, presidente di ANCI Campania .

“ Le città devono diventare accessibili per tutti, partendo da cose semplici e comprensibili: una città non vivibile diventa una prigione per chiunque la abiti. Pensiamo a quanti milioni di cittadini in Italia non possono godere di una libera circolazione, o a una mamma con il passeggino: su questo un’amministrazione consapevole deve riflettere, per costruire il futuro dei nostri giovani e delle nostre famiglie ” – ha spiegato Stefano Maiandi, presidente di FIABA.

“ Il tema delle barriere architettoniche è fondamentale per l’autonomia e la vita dignitosa delle persone con disabilità . Con questo protocollo, vogliamo affrontare, con piccoli passi, questa problematica, cercando risposte operative sia per i cittadini con disabilità sia per gli amministratori degli enti locali ” – spiega Paolo Colombo, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania.