ANGELO TOFALO (MS5): “SUPERARE CRISI IN CAMPANIA ABBASSANDO I TONI”

“Questa emergenza si supera solo cooperando con umiltà e responsabilità. Basta polemiche, basta spettacolarizzare la crisi che stiamo vivendo. E’ ora di rimboccarsi le maniche lavorando in silenzio e con rigore istituzionale”.

Queste le parole del Sottosegretario Tofalo in relazione alla difficile situazione che sta affrontando la regione Campania in queste ore, “Le persone sono legittimamente esasperate da una situazione molto critica. Bisogna parlare meno e agire più velocemente per rafforzare la filiera del monitoraggio, dei controlli e della risposta ospedaliera alle esigenze dei cittadini”.

Il Sottosegretario precisa sulla richiesta di supporto delle Forze armate. “Le Forze armate faranno come sempre la loro parte e mi aspetto parole più responsabili verso i cittadini in modo da evitare che, a chi ha il compito di tutelarli e mettere in sicurezza la Regione Campania, venga meno il pieno sostegno della popolazione. Gli uomini e le donne in divisa sono un supporto fondamentale per chi ha bisogno di aiuto e necessitano che la politica, a tutti i livelli, tuteli la loro immagine con comportamenti istituzionalmente corretti.”