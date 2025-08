ANTONELLA BALLONE: “ITA, CON NUOVE ROTTE SEMPRE PIU’ BANDIERA NEL MONDO”

ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento, ha approvato il suo Piano Industriale 2026-2030, che prevede l’ulteriore sviluppo dell’azienda per diventare un vettore di riferimento a livello europeo e globale.

Il piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia, nel quale siede Antonella Ballone, prevede l’espansione delle rotte intercontinentali, il rinnovo della flotta, la sostenibilità e l’integrazione strategica con Lufthansa, già azionista al 41% e destinato a diventare socio di maggioranza.

Tra le novità più importanti, il piano prevede l’apertura di nuove rotte intercontinentali su Nord America, Sud America, Asia e Africa. La flotta continuerà ad essere rinnovata con aeromobili più moderni e a basso impatto ambientale. Il piano guarda anche alla valorizzazione del personale, con creazione di opportunità lavorative e percorsi di formazione, e alla sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e i consumi.

Focus anche sulle alleanze internazionali. ITA Airways sarà completamente integrata in Star Alliance, la più grande alleanza globale tra compagnie aeree, e entrerà in due joint venture chiave, A++ per i voli tra Europa e Nord America e J+ per i voli sul Giappone, non appena ricevute le autorizzazioni dalle autorità regolatorie.

«Crescere senza dimenticare la sostenibilità è una delle missioni della nostra governance – commenta Antonella Ballone – per fare sempre di più di ITA Airways una delle bandiere italiane nel Mondo, con una valenza estremamente strategica anche nel mercato internazionale del turismo»

Share on: WhatsApp