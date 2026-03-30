ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “AD ARIANO IRPINO PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI MARIO FERRANTE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Stasera abbiamo espresso il nostro appoggio elettorale a Mario Ferrante, convinti che abbia il profilo giusto per consentire il rilancio del Comune di Ariano. L’inaugurazione della sede di Azione è stata caratterizzata da grande entusiasmo, con la presenza di tantissimi giovani. C’è da essere ottimisti quando si può fare affidamento su di una classe dirigente di grande qualità con personalità come quella di Mimmo Gambacorta, Fabio Gambacorta, Raffaela Manduzio, Donato Genua e tanti altri.”

Lo scrive il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Nel nostro partito c’è grande sinergia tra i livelli territoriali e quelli nazionali e ciò ci consente di rappresentare a Roma le esigenze delle comunità e di provare a costruire risposte concrete ai problemi del territorio.”

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