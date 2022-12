ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE) PRESENTA EMENDAMENTO PER SALVARE BONUS 110%

Un emendamento alla Legge di Bilancio per salvare i lavori per il 110% già avviati: a presentarlo, proprio in queste ore, è il deputato di Azione-Italia Viva Antonio D’Alessio.

Ecco il testo dell’emendamento.

«Articolo 136-bis.

(Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applicano:

a) agli interventi per i quali, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS). Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, quali di natura paesaggistica o antisismica, esse possono essere richieste entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni a decorrere per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»