PELLEZZANO. INSTALLATE 7 NUOVE PENSILINE PER LE FERMATE DEGLI AUTOBUS

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta di un contributo per istallare ulteriori venti pensiline #smart solari con un design innovativo e sostenibile, autonome dal punto di vista energetico rese Smart da porte USB per ricarica di smartphone, hot-spot WI-FI, luci a led, pannello per poster con programma corse e schermo digitale con info sul territorio meteo e viabilità.