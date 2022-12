TERREMOTO IN PROVINCIA. IL PRESIDENTE ALFIERI CAMBIA I DIRIGENTI A PALAZZO SANT’AGOSTINO

A meno di un mese dalla sua elezione Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, ha già dato vita ad una rotazione all’interno delle stanze dei Dirigenti di Palazzo Sant’Agostino. Una decisione che Alfieri ha preso in piena autonomia e che, per il momento, riguarda il settore della Viabilità dove, da anni, si trovava il Dirigente Ranesi che, in base alla scelta di Alfieri, è stato destinato alla Informatizzazione. Un giro di vite che è destinato a continuare ? Intanto la scelta di rimuovere Ranesi sta provocando già le prime reazioni all’interno dei corridoi di Palazzo Sant’Agostino.

